Генсек ООН назвал самый большой вызов миру

ХЕЛЬСИНКИ, 18 июн — РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке является самым большим вызовом для международного сообщества, считает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш, который выступил в понедельник в рамках дискуссионного клуба, проходящего в летней резиденции финского президента Култаранта.

Трансляцию мероприятия в интернете вели финские СМИ.

"Проблемы глобальные, и их надо разрешить на глобальном уровне. Отсутствие доверия стало большой проблемой. Вызовов много, и самым большим из них является Ближний Восток. Есть много стран: Израиль, Иран, другие, которые не следуют общим правилам. Нет механизма для предотвращения конфликтов", — сказал Гутерреш.

Генсек ООН выразил опасения по поводу возможной кибервойны. По его словам, он знает несколько конкретных примеров подобных войн, которых он в своем выступлении не привел.

"Я не сомневаюсь, что, если в будущем будет война между двумя странами, произойдет массовая кибератака. И это касается не только систем защиты, но важной инфраструктуры общества. И мир не готов к этому", — подчеркнул Гутерреш.

После выступления в рамках дискуссионного клуба генсек ООН провел двустороннюю встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Как сообщал 12 июня официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, в понедельник Гутерреш покинет Финляндию и отправится в Осло, затем 20-21 июня посетит Россию и, в частности, поддержит команду Португалии в матче с Марокко, который пройдет в рамках чемпионата мира по футболу 20 июня в Москве.