Рабинович предрек Украине неизбежную катастрофу и долговую кабалу

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил, что на Украине назревает катастрофа.

По словам политика, европейские государства "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины".

"Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов. — Прим. ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро. — Прим. ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка", — отметил депутат.

Он считает, что выданный миллиард евро Украина тут же вернет в качестве процентов международным организациям. Политик отметил, что за это Киев должен лишиться Карпат.

Рабинович напомнил, что до конца года Украине предстоит выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м — 12,1 миллиарда, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности, по расчетам депутата, Киев будет вынужден заплатить 117 миллиардов долларов долга.

"Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги", — сказал политик, призвав власти страны не "идти на поводу у МВФ".

При этом Рабинович выразил мнение, что единственным выходом из сложившегося кризиса может стать дефолт.

"Ничего украинского не останется"

Экономическую ситуацию на Украине прокомментировали в Госдуме. Так, заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отметил, что с Украины уже не первый год "что-то пытаются получить".

По его словам, первым этапом был переход всех важных госпредприятий под контроль западных компаний.

"Сейчас идёт следующий этап: плодородную землю хотят выкупить так называемые западные инвесторы, которые взамен подачек, получаемых Украиной, забирают лучшие и невосстанавливаемые ресурсы", — отметил он.

Водолацкий считает, что Украина становится в некотором роде государством-колонией, жители которого обслуживают западную экономику. Он прогнозирует, что к 2020 году "ничего украинского" в стране уже не останется.

Кредитная игла

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров оценил масштаб проблемы.

Как считает эксперт, Украина нужна Европе как источник сырья и дешевой рабочей силы. По его мнению, страна стала "зоной турбулентности" на границе с Россией, но использовать местоположение страны выгодно не столько Европе, сколько США.

При этом он отметил, что Россия сталкивалась с такой же "помощью" Запада в 90-е годы.

"Россия с трудом выбралась из этой западни, в которую Запад втянул ее своей "помощью". Так Запад поступал не только с Россией — со всеми странами, которые подсаживались на кредитную иглу и выплачивали бесконечные долги и проценты", — сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Политолог также прокомментировал действия украинских властей в этой ситуации. По его словам, Киев понимает, что страна находится на грани краха.

"Порошенко пытается другими аргументами вытрясти деньги из Европы: он пытается убедить европейцев, что Украина "ведет войну" и таким образом спасти деньги. Но ведь в Европе прекрасно понимают, какая это война. Поэтому эти аргументы не принимаются", — отметил эксперт.