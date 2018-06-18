Политолог о "грядущей катастрофе" на Украине: отдадут последнее

В Верховной раде заявили о "назревающей катастрофе" на Украине и о практически неизбежном дефолте. Масштаб проблем в эфире радио Sputnik оценил политолог Игорь Шатров.

На Украине назревает катастрофа, заявил депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

По словам политика, европейские государства "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины".

"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов, – ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро, – ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", – посетовал парламентарий.

Он также назвал выдаваемый Киеву кредитный транш "преступным" и заявил, что принять его может лишь "преступник". Рабинович напомнил, что до конца 2018 года Украине предстоит выплатить 12,5 млрд долларов, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, –12,1 млрд долларов, а до конца 2020 года – еще 10,2 млрд. В общей сложности, по расчетам депутата, Киев будет вынужден заплатить 117 млрд долларов долгов.

"Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну", – сказал политик, призвав власти страны прекратить "идти на поводу у МВФ". По его мнению, единственным выходом из сложившегося кризиса может стать дефолт.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik оценил масштаб проблемы.

"Мы сталкивались с такой же "помощью" Запада в 90-е годы. Рабинович верно заметил: фактически весь миллиард будет отдан за проценты по предыдущим долгам, почти ничего от него не останется, а требование вывоза леса сейчас – одно из основных. Украина нужна как источник сырья и источник дешевой рабочей силы – не более того. Понятно, есть еще геополитическая история – это зона турбулентности на границе с Россией, но это надо не столько Европе, сколько США. У двух полюсов Запада – у Европы и США – есть свои интересы на Украине, но они расходятся с интересами Украины. Поэтому в данном случае проблема видна невооруженным глазом. Был пример: Россия с трудом выбралась из этой западни, в которую Запад втянул ее своей "помощью". Так Запад поступал не только с Россией – со всеми странами, которые подсаживались на кредитную иглу и выплачивали бесконечные долги и проценты", – сказал Игорь Шатров.

Он прокомментировал действия украинских властей в этой ситуации.

"Тот же мораторий на вывоз леса – это попытка хоть что-то сохранить. Понимание того, что страна находится на грани краха, существует. (Президент Украины Петр) Порошенко пытается другими аргументами вытрясти деньги из Европы: он пытается убедить европейцев, что Украина "ведет войну" и таким образом спасти деньги. Но ведь в Европе прекрасно понимают, какая это война. Поэтому эти аргументы не принимаются. Никого не интересуют чужие проблемы. Либо придется отдавать что-то из того, что осталось, последние природные ресурсы, либо этих денег (нового транша, – ред.) не видать", – считает Игорь Шатров.

В 2016 и 2017 годах Украина получила от Международного валютного фонда два транша в миллиард долларов каждый. Новый транш Киев рассчитывал получить до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.