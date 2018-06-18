Семье погибшего при крушении поезда в Казахстане выплатят компенсацию

АСТАНА, 18 июн – РИА Новости. Семье подростка, который погиб в результате схода пассажирского поезда с рельсов, выплатят более 2 миллионов тенге (порядка 6 тысяч долларов), сообщила в понедельник пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги).

В воскресенье в Жамбылской области на юге Казахстана сошли с рельс несколько вагонов пассажирского поезда сообщением Астана — Алма-Ата. Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами были госпитализированы. По данным комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию, причиной ЧП могло стать искривление пути.

"Кроме выплат, установленных законодательством Казахстана, национальной компанией "Казакстан темир жолы" принято решение о добровольной выплате компенсаций семье погибшего свыше 2 миллионов тенге (порядка 6 тысяч долларов), пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести причиненного увечья, травмы или иного повреждения здоровья – от 500 тысяч тенге до 1 миллиона тенге (от 1,5 тысячи до 3 тысяч долларов)", — говорится в сообщении компании.

Кроме этого, пассажиры могут обратиться за соответствующими выплатами в страховую компанию, с которой у перевозчика заключен договор. Вопрос предоставления дополнительной компенсации и выплат от страховой компании находится на особом контроле у руководства, добавили в компании.