Российские специалисты помогут в расследовании крушения поезда в Казахстане

АСТАНА, 18 июн – РИА Новости. Российские специалисты привлечены к расследованию ЧП с пассажирским поездом в Казахстане, в результате которого погиб подросток, сообщила в понедельник пресс-служба министерства по инвестициям и развитию республики.

Накануне в Жамбылской области на юге Казахстана сошли с рельс несколько вагонов пассажирского поезда сообщением Астана — Алма-Ата. Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами были госпитализированы. По данным комитета транспорта министерства по инвестициям и развитию республики, причиной ЧП могло стать искривление пути.

В сообщении министерства отмечается, что комиссия по расследованию случившегося в настоящее время осматривает техническое состояние инфраструктуры участка пути, будут проводиться инструментальные замеры подвижного состава.

"Комиссией был организован проезд грузового состава, который в момент схода пассажирского поезда следовал по соседнему пути. Эксперимент исключил вероятность касания поездами друг друга в момент следования по путям. Контакт грузового и пассажирского поезда произошел только после схода последнего с путей", — сообщили в министерстве, комментируя опубликованную ранее в соцсетях информацию, что поезд якобы столкнулся с грузовым составом.

По данным пресс-службы, "к расследованию подключены ведущие казахстанские и российские специалисты". "Они проведут научно-техническое исследование и моделирование поездной ситуации. Результаты работы экспертов будут учтены комиссией при установлении причин происшествия. По результатам расследования будут приняты соответствующие меры", — проинформировали в министерстве, отметив, что сейчас "усилен контроль за обеспечением безопасности движения поездов на всех участках железной дороги".

В ремонтно-восстановительных работах на месте происшествия задействованы девять единиц техники и порядка 300 человек.