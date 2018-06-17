В Белоруссию приехали участники мото-автопробега "Победа без границ"

МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Участники мото-автопробега "Победа без границ" прибыли в Белоруссию, сообщила РИА Новости в воскресенье председатель международного координационного совета мото-автопробега Елена Прокудина.
"Наши ребята уже едут по Белоруссии, 21 июня мы будем в Бресте, где 22 июня у нас состоится "отчетный" концерт", — рассказала Прокудина.
По ее словам, в этом белорусском городе у команды мото-автопробега запланирована насыщенная программа: участие в городской памятной программе, которая традиционно проходит в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, в военно-исторической реконструкции боя, посещение Брестской крепости, знакомство с местными ветеранами войны.
Собеседник агентства рассказала, что команда проекта работает над созданием документального фильма, материал для которого собирается во время мото-автопробега и который планируется завершить к сентябрю. "Мы во время поездки снимаем в городах, которые посещаем, памятные места, мемориалы, захоронения, записываем интервью с ветеранами, детьми войны, узниками концлагерей", — отметила она. Прокудина пояснила, что фильм станет взглядом молодого поколения на события Великой Отечественной войны.
Она подчеркнула, что создание фильма – это вклад в дело сохранения исторической памяти о войне, напоминание о том, чем ужасна война, и о том, что в ныне живущих поколениях течет кровь поколения победителей. "Мы должны это знать и помнить, хранить память о войне", — подчеркнула организатор проекта.