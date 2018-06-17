В Белоруссию приехали участники мото-автопробега "Победа без границ"

МИНСК, 17 июн – РИА Новости. Участники мото-автопробега "Победа без границ" прибыли в Белоруссию, сообщила РИА Новости в воскресенье председатель международного координационного совета мото-автопробега Елена Прокудина.

Международный мото-автопробег "Победа без границ", стартовавший 7 мая из Душанбе, проходит в память о погибших в Великой Отечественной войне по трем маршрутам по территориям стран-участниц пробега: Казахстана, России, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Грузии, Армении. В каждом городе к колонне присоединяются новые байкеры и автомобилисты, сменяя некоторых участников, сходящих с маршрута. Стать участником проекта может любой желающий, направивший организаторам заявку. Завершится мото-автопробег 22 июня в Бресте. За 48 дней его участники посетят 65 городов.

"Наши ребята уже едут по Белоруссии, 21 июня мы будем в Бресте, где 22 июня у нас состоится "отчетный" концерт", — рассказала Прокудина.

По ее словам, в этом белорусском городе у команды мото-автопробега запланирована насыщенная программа: участие в городской памятной программе, которая традиционно проходит в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, в военно-исторической реконструкции боя, посещение Брестской крепости, знакомство с местными ветеранами войны.

Организатор проекта отметила, что концерты, которые проходят в рамках мото-автопробега, бесплатные, их репертуар подбирается под каждый конкретный город из песен военных лет. Во время мероприятия также звучат познавательные факты о событиях тех лет.

Собеседник агентства рассказала, что команда проекта работает над созданием документального фильма, материал для которого собирается во время мото-автопробега и который планируется завершить к сентябрю. "Мы во время поездки снимаем в городах, которые посещаем, памятные места, мемориалы, захоронения, записываем интервью с ветеранами, детьми войны, узниками концлагерей", — отметила она. Прокудина пояснила, что фильм станет взглядом молодого поколения на события Великой Отечественной войны.

Она подчеркнула, что создание фильма – это вклад в дело сохранения исторической памяти о войне, напоминание о том, чем ужасна война, и о том, что в ныне живущих поколениях течет кровь поколения победителей. "Мы должны это знать и помнить, хранить память о войне", — подчеркнула организатор проекта.