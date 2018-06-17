В Киеве отпустили всех задержанных противников "Марша равенства"

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Киеве отпустила всех задержанных противников "Марша равенства", которые пытались препятствовать проведению мероприятия, сообщается на сайте национальной полиции Украины.
"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", — говорится в сообщении.
Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.