В Киеве отпустили всех задержанных противников "Марша равенства"

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Полиция в Киеве отпустила всех задержанных противников "Марша равенства", которые пытались препятствовать проведению мероприятия, сообщается на сайте национальной полиции Украины.

"Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества прошел в центре Киева в воскресенье. Ранее омбудсмен Украины Людмила Денисова попросила полицию и киевское руководство обеспечить порядок в ходе мероприятия. Правоохранители усиленно охранял марш.

"Всех лиц, которых доставили в управление полиции, после установления личных данных и предоставления объяснений отпустили. В рамках двух уголовных производств следователи будут изучать записи с камер наблюдения и видео, размещенное в сети Интернет, чтобы установить активных участников столкновений и предоставить их действиям правовую оценку", — говорится в сообщении.

По итогам марша полиция заявила, что само мероприятие прошло без происшествий, в нем приняли участие 3,5 тысячи человек. Однако до начала марша рано утром около 150 человек вышли на улицу, чтобы помешать маршу, произошли столкновения с полицией, также произошли стычки противников и участников марша. Всего были задержаны 57 человек, пострадали шесть человек из числа задержанных и пять правоохранителей.

Представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами.