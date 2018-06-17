В Казахстане назвали возможную причину крушения пассажирского поезда

На месте схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области Казахстана. 17 июня 2018

На месте схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области Казахстана. 17 июня 2018

АЛМА-АТА, 17 июн — РИА Новости. Причиной схода с рельсов пассажирского поезда на юге Казахстана могло стать искривление пути, сообщил комитет транспорта министерства по инвестициям и развитию республики.

Крушение поезда сообщением Астана — Алма-Ата произошло в 13:25 местного времени (10:25 мск) в Шуском районе Жамбылской области. В результате аварии погиб один подросток, трое взрослых с различными травмами госпитализированы. Остальных пассажиров отправили на станцию Шу на другом поезде.

"ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение", — говорится в сообщении комитета транспорта в Facebook.

Национальная компания "Казахстан темир жолы" ("Казахстанские железные дороги", КТЖ) создала специальную комиссию для выяснения причин аварии.