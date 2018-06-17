В Казахстане в результате крушения поезда погиб подросток

АЛМА-АТА, 17 июн – РИА Новости. Один подросток скончался, трое взрослых с различными травмами госпитализированы в результате схода с рельсов пассажирского поезда "Байтерек" сообщением Астана – Алма-Ата, сообщили РИА Новости в департаменте по ЧС Жамбылской области Казахстана, на территории которой случилось ЧП.

Из 20 вагонов, которые были в составе, шесть сошли с рельсов, при этом три из них перевернулись.

Остальных пассажиров поезда по второму пути вывезли на станцию Шу. Сейчас на месте работают спасатели. Для выяснения причин происшествия создана специальная комиссия.