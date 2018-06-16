Абэ не исключил создания фонда для финансирования денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 16 июн – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил создания международного фонда для финансовой поддержки полного отказа Северной Кореи от ядерного оружия, передает агентство Киодо.

"Абэ 16 июня упомянул возможность создания структуры (фонда), через которую международное сообщество могло бы финансировать полную денкулеаризацию КНДР", — говорится в сообщении агентства.

"К примеру, создание механизма отказа Северной Кореи от ядерного вооружения", — приводит Киодо слова премьера.

Говоря о финансовой поддержке денуклеаризации КНДР со стороны Японии, Абэ заявил, что Токио "выиграет от денуклеаризации" и этот вопрос "стоит обдумать".

Премьер Японии вновь призвал Пхеньян принять более конкретные меры по денуклеаризации, но одновременно выразил понимание словам президента США Дональда Трампа об остановке совместных американо-южнокорейских военных учений.

"Очень важно, чтобы Северная Корея серьезно воспринимала намерения со стороны США и показывала действия", — сказал глава японского правительства.

В ходе пресс-конференции по итогам состоявшегося 12 июня в Сингапуре саммита лидеров США и КНДР, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит военные учения с Южной Кореей, пока переговоры с КНДР будут идти в правильном направлении. При этом глава США отметил, что это "позволит сэкономить огромные деньги".