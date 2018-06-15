МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Несколько сотрудников Tesla на условиях анонимности рассказали порталу Business Insider о работе в компании Илона Маска.

Женщина, работавшая в отделе продаж и попавшая под сокращение, рассказала, что ей приходилось перерабатывать в выходные и по ночам, чтобы справляться с поставленными руководством задачами. При этом компания неоднократно не выполняла свои обязательства: например, не выплатила компенсацию за транспортные расходы и не предоставила униформу.

"Честно говоря, с самого начала моей работы в компании это была сплошная катастрофа", — отметила она. По ее мнению, несмотря на уверения Маска в том, что дальнейших сокращений не будет, эта волна увольнений была лишь первой.

Другой экс-сотрудник, работавший в отделе доставки машин Tesla с 2015 года, сообщил, что за это время нагрузка на его команду выросла в шесть раз, но ее численность при этом уменьшилась. В понедельник без предварительного уведомления сократили и его должность.

"У нас не хватает персонала, и при этом мы увольняем девять процентов работников. Это меня ошеломило", — признался он. По его словам, за две шестидневные рабочие недели перед увольнением он отработал по 60 часов.

Инженер Tesla, до сих пор работающий в компании, рассказал, что узнал об увольнении своего начальника только тогда, когда тот не появился на совещании. По его мнению, руководство компании уволило людей, которых нужно было оставить.

Ранее глава Tesla Илон Маск сообщил об увольнении более четырех тысяч сотрудников компании в связи с реорганизацией.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. В мае компания отчиталась о рекордных убытках почти в 710 миллионов долларов за первый квартал 2018 года.