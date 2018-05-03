Tesla понесла рекордные убытки

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале 2018 года получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 709,551 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

По данным газеты The Wall Street Journal, это самый крупный квартальный убыток в истории компании. Кроме того, первый квартал 2018 года стал пятым подряд, когда у компании зафиксированы рекордные убытки.

Разводненный убыток на акцию составил 4,19 доллара против убытка в 2,04 доллара годом ранее. Квартальная выручка Tesla выросла в годовом выражении на 26%, до 3,41 миллиарда долларов.

Компания отмечает, что добилась существенного прогресса в производстве автомобилей модели Model 3. В третьем и четвертом кварталах 2018 года Tesla планирует получить прибыль. Это возможно, в частности, за счет планируемого выпуска машин Model 3 по 5 тысяч в неделю, отмечено в релизе. В течение последних трех недель Tesla производила более 2 тысяч автомобилей Model 3 в неделю.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.