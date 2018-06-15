Нелегальные продавцы картины Пикассо задержаны в Казахстане

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана задержал лиц, пытавшихся незаконно продать предметы антиквариата, в том числе картину Пабло Пикассо, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Четырнадцатого июня осуществлено задержание группы лиц, занимавшейся оборотом предметов антиквариата с целью личного обогащения. В числе изъятых предметов: 367 восточных рукописных и литографических книг общей стоимостью 261 миллион тенге (около 775 тысяч долларов), картина Пабло Пикассо стоимостью более 1,5 миллиона тенге (около 4,4 тысячи долларов), сабли, ружья, картины, вазы и другие культурно-исторические ценности", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, изъятые рукописи и книги датируются, в том числе, XIV веком. Предварительная розничная стоимость изъятых предметов составляет более 6 миллионов долларов.

Назначены экспертизы для уточнения исторической ценности изъятых предметов. Проводится досудебное расследование по признакам преступлений, предусмотренных статьей об экономической контрабанде.