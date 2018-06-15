Назарбаев: Татарстан занимает особое место в отношениях Казахстана с РФ

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости. Казахстан с Российской Федерацией связывают теплые, доверительные отношения, и Татарстан в контексте этих отношений занимает одно из ведущих мест, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу в Казани.

Назарбаев прибыл в Казань с рабочим визитом накануне вечером. В пятницу глава Казахстана посетил Казанский федеральный университет, где ему торжественно вручили диплом почётного доктора КФУ. Затем состоялись его встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и госсоветником республики Минтимером Шаймиевым.

"С Российской Федерацией очень тёплые, доверительные отношения у нас, а Российская Федерация — это ее регионы. Среди регионов, я могу смело сказать, что с Татарстаном у нас самые близкие отношения… Татарстан сегодня один из самых развитых, лучших регионов России и по экономике, и по инновациям, и по обучению, и по многим другим вопросам", — сказал Назарбаев в ходе встречи с Миннихановым.

Президент Казахстана отметил, что близость народов Казахстана и Татарстана имеет исторические корни, их связывают общие культура, традиции, обычаи. Такие отношения, по его мнению, особенно важны в современном меняющемся мире. "В контексте наших взаимоотношений с Россией Татарстан занимает одно из ведущих мест, и мы будем развивать эти отношения на благо обоих народов", — подчеркнул Назарбаев.

"Город совершенно изменился. Он выглядит, как один из лучших западных городов. Казань блестит", — добавил президент Казахстана, говоря о татарстанской столице.

Президент Татарстана также отметил, что народы Казахстана и Татарстана связаны исторически, в Казахстане проживает большая диаспора татар. "Казахстан — самый главный наш партнёр. В любой точке страны мы находим максимальную поддержку", — подчеркнул Минниханов.

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