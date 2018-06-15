В Белом доме отказались комментировать слова Трампа о российском Крыме

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Портал BuzzFeed News со ссылкой на источник сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита "Большой семерки" назвал Крым российским. Его пресс-секретарь Сара Сандерс отказалась комментировать эти сообщения.

Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа.

По данным BuzzFeed News, Трамп заявил лидерам стран G7, что Крым принадлежит России, потому что "все, кто там живет, говорят по-русски".

Сообщается, что Трамп также поставил под вопрос поддержку Киеву, заявив, что "Украина — это одна из самых коррумпированных стран в мире".

Ресурс отмечает, что пока неясно, были ли заявления американского президента шуткой или они "сигнализируют о радикальном отходе от текущей внешней политики США".

Прагматичный подход



Российские политологи выразили мнение, что Трамп прагматично смотрит на современную мировую политику, поэтому и признает Крым российским. Так, доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, назвал эти заявления нормальной реакцией нормального бизнесмена.

"Трамп как прагматик для себя уже давно решил, что Крым — это Россия. То, что связано с раздуванием истерии вокруг Крыма, это уже дело пиар-служб, чтобы оказывать давление на Россию", — заявил он в эфире радио Sputnik

По мнению Ярулина, хоть у Трампа и много советников, но решение принимает он самостоятельно, и для себя он решил, что Крым — российский.

"И подобного рода утечки могут быть согласованными — источники думают, прежде чем что-то сказать. Трезвомыслящие политики для себя все решили, и, думаю, будут использовать этот момент в торге с Россией", — заключил политолог.

В свою очередь, заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма Александр Форманчук заявил, что Трамп взял курс на признание российского статуса Крыма, но пока официально вынужден действовать с учетом складывающейся конъюнктуры.

"Трамп, как прагматичный политик и деловой человек, понимает, что Крым действительно является частью России, что на полуострове живут русскоязычные люди с российской ментальностью", — сказал эксперт.

По его словам, Трамп прекрасно понимает, что Россия никогда не возвратит Крым из-за каких-то мифических санкций или какого-либо давления.

"Пока публично Трамп не будет об этом говорить, так как вынужден себя позиционировать в зависимости от складывающейся конъектуры", — добавил Форманчук.

Риск оказаться в базе "Миротворца"

Кроме того, депутат Михаил Шеремет отметил, что Трамп своими словами подверг себя опасности оказаться в базе данных украинского сайта "Миротворец".

"А консульство США в Киеве, наверное, забросают коктейлями Молотова, будут преследовать или угрожать жизни и здоровью американских журналистов, как это обычно происходит на данной территории", — сказал депутат.

Он надеется, что президент США проявит себя как "системный" человек, у которого слова не расходятся с реальными делами.

"Крым — российская земля, и это даже не обсуждается. От того, что кто-то сказал, что Крым российский или нет, нам ни холодно, ни жарко", — отметил Шеремет.

При этом он подчеркнул, что давать более предметный комментарий на эту тему стоит после того, как Трамп публично огласит свою позицию по крымскому вопросу.

"Надеюсь, что к тому времени она не изменится", — заключил депутат.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.