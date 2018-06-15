Политолог о словах президента США про Крым: Трамп все для себя решил

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 назвал Крым российским, пишут СМИ. В Белом доме это высказывание не комментируют. В эфире радио Sputnik политолог Илдус Ярулин отметил прагматичный взгляд американского лидера.

Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским.

Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа. "Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", – заявила она, добавив, что у нее нет такой информации.

Ранее портал BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил в ходе саммита "Большой семерки", что Крым принадлежит России, поскольку все жители региона используют русский язык.

Как отмечает портал, неясно, высказал ли глава Белого дома подобное замечание в качестве шутки, или дал понять, что текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены.

Ранее на саммите G7 Трамп заявил, что его предшественник Барак Обама "допустил" возвращение Крыма в состав России.

"Вы должны спросить президента Обаму, потому что он был тем, кто дал Крыму уйти <…> Обама может говорить все что хочет, но это он позволил России присоединить Крым. Возможно, у меня было бы совсем другое отношение", – заявил Трамп.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал позицию Дональда Трампа.

"Это нормальная реакция нормального бизнесмена. Трамп как прагматик для себя уже давно решил, что Крым – это Россия. То, что связано с раздуванием истерии вокруг Крыма, это уже дело пиар-служб, чтобы оказывать давление на Россию. В мире сейчас происходят очень бурные процессы, но старые схемы, стереотипы продолжают срабатывать. Например, кто предвидел, что Дональд Трамп встретится с северокорейским лидером Ким Чен Ыном? Оказалось, у него есть своя задумка, свое видение. Да, у Трампа много советников, но решение принимает он, и для себя он решил, что Крым – российский. И подобного рода утечки могут быть согласованными – источники думают, прежде чем что-то сказать. Трезвомыслящие политики для себя все решили, и, думаю, будут использовать этот момент в торге с Россией", – сказал Илдус Ярулин.

После распада СССР Крым оказался в составе Украины. В марте 2014 года после госпереворота в регионе прошел референдум, и полуостров снова стал российским. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!