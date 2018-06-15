Премьер Франции 22-25 июня посетит Китай

ПЕКИН, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп на следующей неделе совершит официальный визит в Китай, сообщил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"По приглашению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна премьер-министр Французской Республики Эдуар Филипп 22-25 июня совершит официальный визит в Китай", — сообщил на брифинге Гэн Шуан.

В ходе визита с Филиппом также встретится и председатель КНР Си Цзиньпин.

Стороны обсудят двусторонние отношения, а также международные вопросы, представляющие общий интерес.