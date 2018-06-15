Казахстан расширил список стран для участия миротворцев в миссиях ООН

АСТАНА, 15 июн — РИА Новости. Депутаты мажилиса и сената (нижней и верхней палаты) парламента Казахстана поддержали в пятницу предложение главы государства о расширении списка стран для участия военнослужащих в миротворческих миссиях ООН, передает корреспондент РИА Новости.

На совместном заседании палат парламента Казахстана министр обороны республики Сакен Жасузаков озвучил обращение президента страны Нурсултана Назарбаева.

"С целью расширения участия в миротворческой деятельности предлагается расширить географию присутствия в миссиях ООН офицеров вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров", — сказал Жасузаков.

По его словам, разработан список предпочтительных миротворческих миссий с учетом военно-политического сотрудничества и ситуации в сфере безопасности, политической целесообразности и отношений Казахстана с другими странами.

"Вношу предложение о направлении офицеров вооруженных сил Казахстана в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в составе до 40 человек: в миссии ООН на Ближнем Востоке, вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре, в группы наблюдателей ООН в Индии и Пакистане, временных сил ООН в Ливане, в миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре", — сказал глава Минобороны.