ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским.
Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа. "Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", — заявила она, добавив, что у нее нет такой информации.
По данным источника BuzzFeed News, с такими заявлениями Трамп выступил в прошлую пятницу во время обеда лидеров G7, которые собрались на саммит в канадском Квебеке.
Как отмечает портал, неясно, высказал ли глава Белого дома подобное замечание в качестве шутки, или дал понять, что текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены.