ВАШИНГТОН, 14 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой американский лидер Дональд Трамп назвал Крым российским.

Ранее портал BuzzFeed News со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Трамп заявил в ходе саммита "Большой семерки" лидерам стран G7, что Крым принадлежит России, поскольку все жители полуострова используют русский язык.

Сандерс заявила, что не в курсе подобных высказываний Трампа. "Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", — заявила она, добавив, что у нее нет такой информации.

По данным источника BuzzFeed News, с такими заявлениями Трамп выступил в прошлую пятницу во время обеда лидеров G7, которые собрались на саммит в канадском Квебеке.

Как отмечает портал, неясно, высказал ли глава Белого дома подобное замечание в качестве шутки, или дал понять, что текущую внешнюю политику США ждут кардинальные перемены.