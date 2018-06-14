Казахстанцев призвали не поддаваться провокациям экс-банкира Аблязова

АСТАНА, 14 июн – РИА Новости. Генеральная прокуратура Казахстана призывает граждан республики не поддаваться на провокации бывшего банкира Мухтара Аблязова, который заочно приговорен в республике к 20 годам лишения свободы, и воздержаться от участия в незаконных митингах, к которым он призывает, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Есильский районный суд Астаны в марте признал незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Организацию возглавляет бывший банкир и высокопоставленный чиновник из Казахстана Мухтар Аблязов. По версии Генпрокуратуры, целью Аблязова является свержение и захват власти. Для этого он "активно призывает граждан Казахстана вступать в ДВК, формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения, тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь".

"Генеральной прокуратурой установлены факты распространения в социальных сетях провокационных сообщений и роликов экстремистской организации "Демократический выбор Казахстана". В них руководитель данной организации Мухтар Аблязов и его сторонники призывают граждан Казахстана выйти 23 июня 2018 года на митинги", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры.

По данным ведомства, в пропаганде идей движения и митингов Аблязову активно помогают скрывающиеся от казахстанского правосудия за рубежом люди. "Фактическая их цель – политизировать уголовное преследование, уклониться от уголовной ответственности в Казахстане за совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления. Для съемок транслируемых видеороликов на деньги Аблязова в Киеве нанято рекламное агентство, подобраны профессиональные актеры и модели с азиатской внешностью. На самом деле они не являются гражданами Республики Казахстан", — сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что "содержание роликов не соответствует действительности и направлено на разжигание социальной розни и вражды в казахстанском обществе". В Генпрокуратуре подчеркнули, что для проведения публичных акций необходимо получить разрешение местного исполнительного органа, обратившись с соответствующим заявлением. На сегодняшний день таких заявлений, по данным ведомства, на проведение митингов 23 июня не поступало, их проведение будет незаконным.

"В соответствии с предусмотренными законом "О прокуратуре" полномочиями призываем всех граждан строго соблюдать законность и требования действующего казахстанского законодательства, не поддаваться провокациям и не допускать правонарушений", — заявили в Генпрокуратуре.

В июне 2017 года специализированный межрайонный суд Алма-Аты по уголовным делам признал Аблязова виновным в создании преступного сообщества и хищении средств банка, его приговорили к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Суд проходил в отсутствие Аблязова, который много лет проживает за рубежом. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, общая сумма причиненного экс-банкиром ущерба превышает 7,5 миллиарда долларов.