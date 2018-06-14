ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил желание лично встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом 12 июня, однако о содержании беседы стало известно только сейчас.
В ответ на это Ким Чен Ын выразил желание встретиться с Абэ лично и обсудить существующие между двумя странами проблемы.
В четверг в СМИ появилась информация о том, что встреча лидеров Японии и Северной Кореи может состояться на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Была информация и о возможном визите Абэ в Пхеньян в августе.