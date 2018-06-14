ТОКИО, 14 июн — РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил желание лично встретиться с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, об этом он заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом 12 июня, однако о содержании беседы стало известно только сейчас.

Как сообщила газета "Санкэй", во вторник американский президент объяснил Ким Чен Ыну, что "в случае полной денуклеаризации будут сняты санкции, но если Северная Корея хочет получить полномасштабную экономическую помощь, ей необходимо вести переговоры с Японией" и добавил, что без решения проблемы похищенных спецслужбами КНДР и насильно удерживаемых японских граждан "Абэ на оказание помощи не пойдет".

В ответ на это Ким Чен Ын выразил желание встретиться с Абэ лично и обсудить существующие между двумя странами проблемы.

В четверг в СМИ появилась информация о том, что встреча лидеров Японии и Северной Кореи может состояться на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Была информация и о возможном визите Абэ в Пхеньян в августе.