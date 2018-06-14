Эрдоган предложил России совместное производство С-500

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил с предложением о совместном производстве российского ЗРК С-500. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу TV 24, передает агентство Anadolu.

"Россия предоставила нам кредит по С-400 на очень приемлемых условиях. На втором и третьем этапах мы приступим к совместному производству. Я также предложил России совместное производство С-500", — заявил турецкий лидер.

Кроме того, Эрдоган ответил на критику со стороны США и НАТО касательно договоренностей между Москвой и Анкарой о поставках С-400.

"Почему они молчат по поводу С-300, которые есть у Греции? Такую политику в отношении Турции невозможно понять. У нашей оборонной промышленности есть свои потребности, и мы будем стремиться их удовлетворить", — сказал Эрдоган.

Ранее турецкий лидер заявлял, что Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости. "Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?" — заметил Эрдоган.

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит за 2,5 миллиарда долларов две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.