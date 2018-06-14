"Очевидные выигрыши": украинский генерал заявил, что Россия "все отдаст"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Меморандум с обвинениями в адрес Москвы, поданный Киевом в Международный суд ООН, должен принести Украине "очевидные выигрыши". Об этом изданию "Апостроф" заявил генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

По мнению военного, необходимы "серьезные усилия, ресурсы и время" для того, чтобы документ "сыграл свою роль" в отношениях между государствами.

"Здесь очевидны выигрыши, за которые нам надо еще бороться. Рано или поздно они нам все отдадут", — подчеркнул генерал.

При этом Романенко сравнил перспективы подачи меморандума в суд ООН с решением Стокгольмского арбитража, по которому российская сторона обязана выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"С учетом того, что мы проиграли два миллиарда, они (Россия. — Прим. ред.) нам должны по "Газпрому" отдать еще 2,5 миллиарда. <…> Поэтому рано или поздно эти деньги должны будут к нам вернуться", — отметил военный.

"Подарок" на День России

Киев 12 июня передал в суд ООН меморандум по делу против России о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

"Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность", — написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что меморандум состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

"Россия получит от нас своеобразный "подарок", — написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

Россию, в частности, обвиняют в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. На период разбирательства украинские власти требовали ввести "временные меры", которые могли бы "заморозить конфликт", пока суд не вынес окончательное решение.

"Нет никаких перспектив"

Судебные иски Украины против России не имеют перспектив, считает сенатор от Крыма Сергей Цеков.

"Украинские власти хотят нанести урон России и получить деньги, но ни первое, ни второе у них не получится. В итоге у киевских исков против РФ нет никаких перспектив", — сказал Цеков РИА Новости во вторник.

Он подчеркнул, что именно Украина, в отличие от России, виновна в дискриминации граждан. Об этом свидетельствуют и законодательные акты, принимаемые властями, и в частности, закон об образовании. "Документ нарушает права нацменьшинств проходить обучение на родном языке. Этот закон нарушает и Конституцию страны", — привел пример Цеков.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич, в свою очередь, в эфире радио Sputnik назвал действия Киева популистскими.

"Меморандум украинской стороны напоминает те требования, которые в свое время выдвигали к России то республики Прибалтики, то Польша. Конечно, Украина и ее внешнеполитическое ведомство, не будучи самостоятельными, просто слепо копируют требования других русофобских режимов. К тому же Украина, которая испытывает очень тяжелые экономические трудности, возможно, сугубо теоретически рассматривает это как еще один источник пополнения бюджета. Но, я думаю, на практике украинский режим понимает, что никаких реальных предпосылок для того, чтобы эти деньги осели в карманах украинских чиновников, попросту нет. Это не более чем популистский ход, пропагандистский шаг — громко крикнуть, сделать громкий выхлоп. Но они понимают, что это всего лишь словесная оболочка без внутреннего наполнения. Конечно же, реальные шансы, что Украина получит деньги, равны нулю", — сказал Владислав Гулевич.

На рассмотрение уйдет несколько лет

Заместитель главы украинского внешнеполитического ведомства Елена Зеркаль, в свою очередь, заявила, что рассмотрение иска займет несколько лет.

"После подачи меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции у суда рассматривать это дело. <…> Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет. После чего будут длиться письменная и устная стадии рассмотрения дела. В общем, все займет еще несколько лет", — написала Зеркаль в Facebook.

Москва не раз опровергала обвинения киевских властей и подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, а права меньшинств на территории России не ущемляются.