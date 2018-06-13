Аналитик: требования Киева к России в суде ООН – просто "громкий выхлоп"

Киев в поданном в Международный суд ООН меморандуме с обвинениями в адрес России потребовал от Москвы компенсации, говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.
"В своем меморандуме Украина требует, чтобы Россия <…> выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу", – сообщили в ведомстве во вторник.
Ранее 12 июня Киев внес в суд ООН меморандум, в котором Россию обвиняют в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации". Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что документ состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и со стороны стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Он подчеркнул, что если украинская сторона действительно стремится к миру, то надо работать над полным выполнением Минских договоренностей.
Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik назвал действия Киева популистскими.
"Меморандум украинской стороны напоминает те требования, которые в свое время выдвигали к России то республики Прибалтики, то Польша. Конечно, Украина и ее внешнеполитическое ведомство, не будучи самостоятельными, просто слепо копируют требования других русофобских режимов. К тому же Украина, которая испытывает очень тяжелые экономические трудности, возможно, сугубо теоретически рассматривает это как еще один источник пополнения бюджета. Но, я думаю, на практике украинский режим понимает, что никаких реальных предпосылок для того, чтобы эти деньги осели в карманах украинских чиновников, попросту нет. Это не более чем популистский ход, пропагандистский шаг – громко крикнуть, сделать громкий выхлоп. Но они понимают, что это всего лишь словесная оболочка без внутреннего наполнения. Конечно же, реальные шансы, что Украина получит деньги, равны нулю", – сказал Владислав Гулевич.
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