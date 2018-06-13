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Аналитик: требования Киева к России в суде ООН – просто "громкий выхлоп"

11:2813.06.2018
(обновлено: 11:29 13.06.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкЗдание Международного суда ООН в ГаагеЗдание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Киев подал в суд ООН меморандум с обвинениями в адрес России и требованием "компенсации за ущерб". В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич назвал действия украинских властей популистскими.

Киев в поданном в Международный суд ООН меморандуме с обвинениями в адрес России потребовал от Москвы компенсации, говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

"В своем меморандуме Украина требует, чтобы Россия <…> выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу", – сообщили в ведомстве во вторник.

Ранее 12 июня Киев внес в суд ООН меморандум, в котором Россию обвиняют в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации". Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что документ состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

Здание Международного суда ООН в Гааге
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Меморандум представят в Международном суде в рамках процесса, инициированного украинскими властями в прошлом году. На период разбирательства Украина требовала ввести "временные меры", которые могли бы "заморозить конфликт", пока суд не вынес окончательное решение.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и со стороны стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Он подчеркнул, что если украинская сторона действительно стремится к миру, то надо работать над полным выполнением Минских договоренностей. 

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik назвал действия Киева популистскими.

"Меморандум украинской стороны напоминает те требования, которые в свое время выдвигали к России то республики Прибалтики, то Польша. Конечно, Украина и ее внешнеполитическое ведомство, не будучи самостоятельными, просто слепо копируют требования других русофобских режимов. К тому же Украина, которая испытывает очень тяжелые экономические трудности, возможно, сугубо теоретически рассматривает это как еще один источник пополнения бюджета. Но, я думаю, на практике украинский режим понимает, что никаких реальных предпосылок для того, чтобы эти деньги осели в карманах украинских чиновников, попросту нет. Это не более чем популистский ход, пропагандистский шаг – громко крикнуть, сделать громкий выхлоп. Но они понимают, что это всего лишь словесная оболочка без внутреннего наполнения. Конечно же, реальные шансы, что Украина получит деньги, равны нулю", – сказал Владислав Гулевич.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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