Лондон расстроен отсутствием механизма по поиску виновных в химатаках

ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондон расстроен отсутствием международного механизма, который бы позволил быстро называть виновных в химических атаках, и считает такое положение дел угрожающим существованию Конвенции о запрещении химического оружия, заявил замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистар Берт.
"К сожалению, до сих пор нет международного механизма, позволяющего возложить ответственность за атаки в Лтамене. Спустя несколько дней после заявления ОЗХО об использовании зарина в Лтамене истекли полномочия Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, что сделало невозможным расследование и привлечение к ответственности виновных в этих атаках. Повторение атак только подчеркивает угрозу Конвенции по запрещению химического оружия", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Берта.
По словам британского замминистра, уже примерно 90 стран "осознали такую угрозу и призвали созвать 26-27 июня специальную сессию конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия".
Об инициативе Британии созвать спецсессию глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил в Париже 18 мая. Тогда он сообщил, что это необходимо Лондону для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента в Солсбери.