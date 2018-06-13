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В мире

Лондон расстроен отсутствием механизма по поиску виновных в химатаках

23:2413.06.2018
(обновлено: 23:37 13.06.2018)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фотоВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондон расстроен отсутствием международного механизма, который бы позволил быстро называть виновных в химических атаках, и считает такое положение дел угрожающим существованию Конвенции о запрещении химического оружия, заявил замминистра иностранных дел Соединенного Королевства Алистар Берт.

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AP Photo / Peter Dejong
Британия запросила ОХЗО созвать в спецсессию Конференции в июне
В среду миссия по поиску фактов при ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) подтвердила применение зарина и хлора в качестве химического оружия в сирийской провинции Хама в марте 2017 года. В заявлении организации говорится, что зарин "с очень высокой вероятностью" был применен южнее города Лтамена 24 марта 2017 года. На следующий день в районе госпиталя в Лтамене был применен хлор.

"К сожалению, до сих пор нет международного механизма, позволяющего возложить ответственность за атаки в Лтамене. Спустя несколько дней после заявления ОЗХО об использовании зарина в Лтамене истекли полномочия Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии, что сделало невозможным расследование и привлечение к ответственности виновных в этих атаках. Повторение атак только подчеркивает угрозу Конвенции по запрещению химического оружия", — говорится в полученном РИА Новости заявлении Берта.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю. архивное фото
© AFP 2018 / NTB SCANPIX/Vegard Grott
Глава ОЗХО заявил, что ряд стран производит химоружие в малых объемах
Сирийские власти неоднократно заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал был вывезен из страны под контролем ОЗХО.

По словам британского замминистра, уже примерно 90 стран "осознали такую угрозу и призвали созвать 26-27 июня специальную сессию конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия".

Об инициативе Британии созвать спецсессию глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил в Париже 18 мая. Тогда он сообщил, что это необходимо Лондону для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента в Солсбери.

Немецкие солдаты с мулом в противогазах во время Первой Мировой войны
© Фото : Public Domain
Как автор "Винни-Пуха" работал на британскую пропаганду

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Страна Дураков
>Лондон расстроен отсутствием международного механизма, который бы позволил быстро называть виновных в химических атаках
--
Прям так сразу и прописать во всех "механизмах", что в любых химатаках виновны Россия и Сирия.
23:35
13.06.2018
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Максим Солдусов
Желание понятно. Все нужно делать быстро. Потряс пробиркой - обвинил - разбомбил.
Страшно что в мире нет никакой ответственности для военных преступников и провокаторов с пробирками.
23:36
13.06.2018
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