Брюссель попросил граждан Грузии не рассчитывать на убежище в Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 13 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Госсекретарь Бельгии по вопросам миграции и убежища Тео Франкен, находящийся с визитом в Грузии, призвал граждан республики не отождествлять безвизовый режим с Евросоюзом с возможностью получения убежища в королевстве, сообщило в среду агентство Belga.

ЕС с конца марта 2017 предоставил гражданам Грузии право безвизового въезда в объединенную Европу. Результатом этого решение стало растущее число грузин, запрашивающих убежище в Бельгии. Между тем, Грузия, согласно терминологии ЕС, рассматривается в качестве "безопасной" в миграционном плане страны.

"Это безопасная страна. Политических оппонентов или журналистов (здесь – ред.) не бросают в тюрьмы. Убежище предназначено для людей, нуждающихся в защите, таких как сирийцы", — приводит Belga слова Франкена.

До визита в Грузию иммиграционные власти Бельгии провели в Албании и Гвинее кампанию по разубеждению граждан этих стран в доступности получения убежища в королевстве. После этого число его просителей сократилось вдвое, сообщил Франкен.

Он предложил грузинским властям направить в Бельгию офицера связи для обеспечения оперативного обмена информацией между полицейскими ведомствами двух стран. В тюрьмах Бельгии в настоящее время отбывают наказание, в основном за кражи, около 60 выходцев из Грузии, что немало в сравнении с относительно небольшой по численности грузинской диаспоры в королевстве.