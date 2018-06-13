АСТАНА, 13 июн — РИА Новости. Бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел Казахстана Анарбек Карашев арестован по подозрению в получении взяток в размере более 10 миллионов тенге (около 30 тысяч долларов), сообщил в среду официальный представитель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

"Национальным бюро по противодействию коррупции в получении взятки в крупном размере изобличён бывший ответсекретарь министерства иностранных дел Карашев", — сказал Жахин журналистам на брифинге.

По версии правоохранителей, Карашев покрывал противоправные действия трех руководителей подведомственной организации министерства. "За это время Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 миллионов тенге", — добавил Жахин.

Он отметил, что руководители подведомственной организации, "организовав преступную схему, получили свыше 20 миллионов тенге (около 60 тысяч долларов) взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для министерства и их беспрепятственную приемку".

К уголовной ответственности всего привлекаются шесть человек, Карашев заключен под стражу.

Карашев занимал должность ответственного секретаря МИД республики с июля 2014 года по май 2018 года.