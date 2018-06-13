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В случае необходимости: Эрдоган заявил о готовности использовать С-400

07:3413.06.2018
(обновлено: 07:36 13.06.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРакетный комплекс С-400. Архивное фотоРакетный комплекс С-400. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Анкара готова использовать российские зенитные ракетные комплексы С-400 при необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает газета Hurriyet Daily News.

Комплекс ПВО С-400 Триумф. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Ночной кошмар НАТО": СМИ оценили закупку Турцией российских С-400

"В случае необходимости мы будем их использовать. Это оборонные системы. Что же мы будем с ними делать, если не использовать?" — приводит издание слова турецкого лидера.

Эрдоган также отметил, что на протяжении нескольких лет Анкара запрашивала подобное вооружение у США, однако получала отказ. По словам президента, Турция "устала" от этого.

Турецкий лидер подчеркнул, что Россия отреагировала на запросы Анкары "довольно привлекательным предложением"

"Они (русские. — ред.) сказали, что даже пойдут на совместное производство. <…> Они предложили нам довольно хорошие условия предоставления займа", — заявил Эрдоган.

Позиция США

Многофункциональный истребитель Су-57. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эксперт назвал желание Турции купить российские Су-57 сигналом для США
США и представители НАТО неоднократно выражали недовольство этими договоренностями. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку Анкаре 100 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на сумму более 11 миллиардов долларов.

Группа американских сенаторов внесла законопроект об ограничении этих поставок. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу пообещал, что, если сделку по истребителям заблокируют, Анкара примет ответные меры, среди которых назвал сотрудничество в этой области с Россией.

"Минимизировать внешнюю зависимость"

Приобретение российских зенитно-ракетных комплексов С-400 сводит к минимуму внешнюю зависимость Турции, ранее заявлял глава МВД страны Сулейман Сойлу.
Он отмечал, что закупка российских ПВО не имеет ничего общего с политикой иявляется требованием национальных интересов Турции.

Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Все тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400

Министр отметил, что Турция неспособна отразить ракетный удар по своей территории. Однако российские ЗРК усилят мощь систем ПВО и позволят устранить вероятные угрозы со стороны зарубежных стран. По словам Сойлу, страны, отказавшиеся поставлять Анкаре современные системы ПВО, стремятся ослабить ее военный потенциал.

В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400. Анкара купит за 2,5 миллиарда долларов две батареи этих комплексов, которые будет обслуживать турецкий персонал. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в области развития производства С-400 в Турции.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 «Триумф»
© РИА Новости, Инфографика
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Характеристики С-400 "Триумф"
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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ФедорВиктор Васин
Виктор Васин, Причем здесь друзья, о дружбе Анкара не заикалась. Бизнес и ничего более. И применит С-400 в случае необходимости, и против русских применит. И правильно сделает - ибо нечего сопли жевать.
07:57
13.06.2018
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Sch.shurikov
Вот и посмотрим на что способен Эрдоган и с-400)
07:44
13.06.2018
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