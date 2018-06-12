Минфин США ввел новые санкции в рамках "глобального акта Магнитского"

ВАШИНГТОН, 12 июн – РИА Новости. Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в рамках так называемого "глобального акта Магнитского" против двух физлиц и пяти компаний из Камбоджи и Доминиканы.

В релизе ведомства сообщается, что санкции введены против сенатора из Доминиканской Республики Феликса Баутисто Розарио, который был признан виновным в "отмывании" денег и коррупции в Доминикане и на Гаити.

Министерство отмечает, что под санкции также попали пять компаний, связанных с ним. В список внесен камбоджийский генерал, который, по данным минфина США, "замешан в серьезных действиях, нарушающих права человека в Камбодже".

Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских властей, к нарушениям прав человека. Российские власти в свою очередь неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского". Впоследствии "акту Магнитского" был придан статус глобального закона, санкции по нему не должны ограничиваться гражданами РФ, а применяться ко всем странам, граждане которых нарушают, по мнению США, права человека.