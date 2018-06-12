Мюллер попросил ограничить доступ к документам по делу "о вмешательстве РФ"

Назначение в США спецпрокурора "по вмешательству России" в выборы (22)

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер попросил федерального судью в Вашингтоне издать указ, ограничивающий круг лиц, имеющих доступ к доказательствам по расследованию вменяемого России вмешательства в американские выборы, сообщает агентство Блумберг.

В частности, по информации агентства, речь идет об ограничении передачи документов адвокатам российской компании Concord Management and Consulting.

Как сообщает агентство, сотрудники офиса Мюллера написали в ходатайстве, что угроза незаконного разглашения доказательств может помочь иностранным разведывательным службам в "будущих операциях против США".

Согласно заявлению прокуроров, ненадлежащее разглашение свидетельств позволит иностранным разведывательным службам узнать о техниках, используемых США, и "адаптировать свое поведение, тем самым подрывая текущие и будущие операции служб национальной безопасности".

Доказательства включают в себя "тысячи документов, в которых идет речь о жителях США, не обвиняемых в преступлениях, которые, по словам прокуроров, были неосознанно завербованы обвиняемыми из России", отмечает агентство.

Помимо этого, Мюллер считает, что некоторые российские компании и лица все еще осуществляют "операции по вмешательству".

"Материалы правительственных доказательств называют лица и компании, которым не были предъявлены обвинения, которые, по мнению правительства, продолжают осуществлять операции по вмешательству", — приводит агентство отрывок из ходатайства.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными". В феврале спецпрокурор предъявил обвинения во вмешательстве в выборы 13 россиянам и 3 компаниям из РФ, но об их связях с властями России не сообщил. Речь идет об организациях "Агентство интернет-исследований", Concord Management and Consulting и Concord Catering.