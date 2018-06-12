ЕС представит доклад по безопасности после инцидента в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. ЕС представит странам-участницам союза в конце июня доклады, в которых будут предложены меры в сфере безопасности вследствие инцидента в Солсбери и по гибридным угрозам, сообщила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"После нападения в Солсбери Евросовет призвал к более активному участию ЕС в сфере кибербезопасности, стратегической коммуникации и контрразведке, а также — в тесном сотрудничестве с НАТО — по вопросам химической, биологической, радиологической и ядерной безопасности. В настоящее время мы работаем над решением этой задачи", — сообщила она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Наши предложения будут отражены в трех документах, которые будут представлены в Евросовете в конце этого месяца: совместный доклад о последующих действиях в связи с Солсбери, совместный доклад о ходе осуществления 22 совместных мер ЕС-НАТО по гибридным угрозам, и доклад о работе Союза безопасности", — сообщила Могерини евродепутатам.

В конце июня в Брюсселе пройдет саммит ЕС.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.