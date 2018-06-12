Депутат Госдумы об иске Киева: украинской политики хватает лишь на пакости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Требования Киева от Москвы финансовой компенсации в поданном в суд ООН меморандуме являются лишь мелкими пакостями со стороны украинской политики в адрес РФ, на которые Россия может позволить себе не обращать внимания, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

Ранее МИД Украины заявил, что в поданном в суд ООН меморандуме с обвинениями РФ в финансировании терроризма и расовой дискриминации Киев требует, чтобы Москва выплатила финансовую компенсацию "за ущерб, нанесенный Украине".

"Меморандумы — они то есть, то их нет, а Россия была, есть и будет всегда. Между нами огромная разница — украинской политики хватает лишь на мелкие пакости, а мы можем позволить себе не обращать на это внимания", — сказал Бальбек.

"Россия, в отличие от Украины, — самостоятельный игрок в ООН", — добавил депутат.

Он также подчеркнул, что никто из украинских политиков не сможет заставить Россию действовать так, как этого желает глава МИД Украины Павел Климкин.