Захвативший заложников в Париже является выходцем из Марокко

Французская полиция с собакой на улице, где человек взял людей в заложники в бизнесе-центре в Париже, Франция. 12 июня 2018

Французская полиция с собакой на улице, где человек взял людей в заложники в бизнесе-центре в Париже, Франция. 12 июня 2018

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Мужчина, захвативший во вторник заложников в Париже и задержанный в результате штурма, является выходцем из Марокко, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на собственные источники.

"По нашей информации речь идет о марокканце 27 лет, который не был знаком спецслужбам: он не имел fiche S (не представлял угрозу госбезопасности — ред.), не фигурировал в списках людей, склонных к радикализации террористического характера", — отмечает телеканал.

Во второй половине дня злоумышленник захватил заложников и заперся с ними в здании в Х округе Парижа. Он заявлял, что имеет при себе взрывное устройство, однако после штурма оно не было обнаружено. Также мужчина требовал связать его с посольством Ирана. Затем его требования были путаными: он упоминал несколько громких криминальных происшествий последнего времени, террористическую атаку 11 сентября и нападение на еврейскую школу в Тулузе в 2012 году.

Полицейский спецназ предпринял штурм, все заложники были освобождены, их жизни ничто не угрожает.