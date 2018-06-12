Госдеп одобрил продажу Индии компонентов для шести боевых вертолетов

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Индии ракет, радаров и запчастей для шести многоцелевых ударных вертолетов AH-64E Apache на сумму 930 миллионов долларов, сообщает Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности минобороны США.

Отмечается, что ранее правительство Индии заявило о желании приобрести, в частности, 14 вертолетных двигателей, более десяти разного вида радаров, около 470 ракет различного типа и назначения, а также запчасти. В ведомстве полагают, что продажа данных изделий позволит улучшить способность вооруженных сил страны, но при этом не изменит баланс сил в регионе.

"Эта предлагаемая продажа внесет вклад во внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов, помогая укрепить стратегические отношения между США и Индией и повысить безопасность важного партнера, который по-прежнему является важной силой для политической стабильности, мира и экономического прогресса в Южной Азии", — отмечается в сообщении.