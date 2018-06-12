Генассамблея ООН в среду проголосует по резолюции о защите палестинцев

ООН, 12 июн — РИА Новости. Резолюция о защите палестинцев будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН в среду, сообщил пресс-секретарь председателя ГА ООН Бренден Варма.

"Заседание начнется в 15.00 (22.00 мск) с выступлений представителей государств-членов, и в самом конце встречи ожидаем действий по проекту резолюции", — сказал Варма журналистам во вторник. Он отметил, что проект резолюции был подан в секретариат ООН. Ранее постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур заявил, что текст документа, который выносится на ГА ООН, схож с тем, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН.

США 1 июня заблокировали проект резолюции СБ ООН по палестино-израильскому конфликту, осуждающей применение Израилем силы против палестинцев. За документ проголосовали 10 членов Совета, включая Россию, США — против, а четверо членов воздержались. В проекте резолюции осуждалось "чрезмерное использование силы" со стороны Израиля в отношении палестинцев.

Адаптированный для Генассамблеи ООН проект резолюции "сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на Оккупированной Палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа". Документ требует от Израиля "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства".

Также ГА ООН призывает "к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня", а также "призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на Оккупированной Палестинской территории, включая Сектор Газа".