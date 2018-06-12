МИД Канады позитивно оценил итоги саммита Трампа и Ким Чен Ына

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре

Лидеры США и Северной Кореи обменялись рукопожатием на саммите в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 12 июн — РИА Новости. Министерство иностранных дел Канады позитивно оценило итоги саммита президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

"Мы приветствуем диалог между лидерами Соединенных Штатов и Северной Кореи, который состоялся сегодня в Сингапуре. Эта встреча стала важным шагом в направлении к миру и стабильности на Корейском полуострове", — говорится в заявлении МИД Канады со ссылкой на его главу Христю Фриланд.

Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились американский президент Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын, состоялся 12 июня в Сингапуре. По итогам встречи Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.