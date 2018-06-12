Нетаньяху допрашивают по делу о коррупции в его окружении

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн — РИА Новости. Израильская полиция допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках дела о коррупционных взаимоотношениях его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании "Безек", передает местное телевидение.
"Следователи полиции прибыли во вторник в официальную резиденцию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, чтобы допросить его по "делу 4000", — сообщил Десятый телеканал.
Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безек" Шауля Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.
Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.
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