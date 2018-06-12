Киев в поданном в суд ООН меморандуме потребовал от России "компенсацию"

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Киев в поданном в Международный суд ООН меморандуме с обвинениями в адрес России потребовал от Москвы компенсации, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"В своем меморандуме Украина требует, чтобы Россия <…> выплатила Украине финансовую компенсацию за ущерб, нанесенный Украине и украинскому народу", — сообщили в ведомстве.

Ранее днем Киев внес в суд ООН меморандум, в котором Россию обвиняют в "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации". Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что документ состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

Меморандум представят в Международном суде в рамках процесса, инициированного украинскими властями в прошлом году.

На период разбирательства Украина требовала ввести "временные меры", которые могли бы "заморозить конфликт", пока суд не вынес окончательное решение.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения как со стороны Киева, так и стран Запада, подчеркивая, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Представитель России в процессе, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Киевом обвинения находятся за пределами юрисдикции суда. Он подчеркнул, что если украинская сторона действительно стремится к миру, то надо работать над полным выполнением минских договоренностей. Как заявлял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя решение Международного суда ООН, ограничений для функционирования общественных организаций граждан России — крымских татар нет.