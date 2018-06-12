Игра вслепую: в Мадриде проходит чемпионат мира по футболу среди слепых

МАДРИД, 12 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Пока в России только готовятся к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года, в испанской столице соревнования в самом разгаре. В Мадриде проходит чемпионат мира по футболу среди незрячих.
До выхода в четвертьфинал у российской сборной была одна ничья (с Мексикой 1:1), победа над Южной Кореей (3:0) и проигрыш у Китая (0:1). "С каждой игрой ребята играют все лучше. С китайцами тоже неплохо сыграли, если бы не досадный гол. Будем надеется, что и дальше будем идти по нарастающей", — говорит Ерастов.
Он считает, что лучше всего на турнире пока смотрятся бразильцы. Сборная Бразилии становилась чемпионом мира четыре раза, Аргентина — дважды. Больше никакой другой стране до сих пор чемпионат выигрывать не удавалось.
Из 16 стран — шесть новичков
В соревнованиях, которые проходят на стадионе колледжа Sagrado Corazón, принимают участие рекордное число стран — 16. Среди новичков, помимо России, — Мексика, Мали, Коста-Рика, Таиланд и Иран.
В российской команде игроки разного возраста — от 19 до 38 лет — из Йошкар-Олы, Москвы и Московской области. Евгений Шелаев занимается футболом последние восемь лет — до этого не играл. "Я учился в школе-интернате, и там играли только те, кто хорошо видел", — говорит 24-летний Евгений. Он живет в Москве и не видит с рождения — передалось по наследству от матери.
В 2015 году, став серебряными призерами чемпионата Европы, команда получила путевку на участие в Паралимпийских Играх в Рио 2016 года, однако из-за отстранения России от членства в Международном паралимпийском комитете не смогла принять в них участие. "К сожалению, ребята не смогли принять в участие в Паралимпиаде. Но все это время они тренировались. И большое спасибо Международной федерации спорта слепых (IBSA), которая приняла непростое решение не приостанавливать членство России в IBSA, и наши спортсмены, в том числе футболисты, все это время могли принимать участие в соревнованиях", — сказал РИА Новости президент Федерации спорта слепых России, вице- президент Всероссийского общества слепых, член Исполнительного комитета IBSA Лидия Абрамова.
Тишина! Идет игра
Испания уже во второй раз проводит чемпионат мира по футболу среди слепых, впервые она принимала соревнования в 2000 году в Херес-де-ла-Фронтера (автономное сообщество Андалусия). Пиренейский полуостров — родина этого вида спорта, в 1986 году в Испании прошел первый национальный чемпионат. Через 12 лет состоялся первый чемпионат мира. В 2004 году футбол слепых был включен в программу Паралимпийских игр в Афинах.
Финал чемпионата пройдет в Мадриде 17 июня.