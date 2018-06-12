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Игра вслепую: в Мадриде проходит чемпионат мира по футболу среди слепых

21:3912.06.2018
(обновлено: 22:48 12.06.2018)
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© РИА Новости / Елена ШестернинаСборные России и Китая играют в одной восьмой финала 7-го Чемпионата мира слепых в МадридеСборные России и Китая играют в одной восьмой финала 7-го Чемпионата мира слепых в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина

МАДРИД, 12 июн — РИА Новости, Елена Шестернина. Пока в России только готовятся к открытию чемпионата мира по футболу 2018 года, в испанской столице соревнования в самом разгаре. В Мадриде проходит чемпионат мира по футболу среди незрячих.

Незрячие бегуны пробежали 3 километра в забеге Паралимпийский сезон
© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"
Незрячие бегуны пробежали 3 километра в забеге "Паралимпийский сезон"
В нем впервые принимает участие сборная России — действующий чемпион Европы и один из фаворитов соревнований. Российская команда 13 июня сыграет в четвертьфинале с Испанией. Именно победа над Испанией в прошлом году в Берлине принесла России звание чемпиона Европы. "Тогда основное время мы закончили вничью и победили по пенальти. Три раза с Испанией на международных турнирах играли — и каждый раз ничья", — сказала РИА Новости старший тренер российской сборной Александр Ерастов.

До выхода в четвертьфинал у российской сборной была одна ничья (с Мексикой 1:1), победа над Южной Кореей (3:0) и проигрыш у Китая (0:1). "С каждой игрой ребята играют все лучше. С китайцами тоже неплохо сыграли, если бы не досадный гол. Будем надеется, что и дальше будем идти по нарастающей", — говорит Ерастов.

Он считает, что лучше всего на турнире пока смотрятся бразильцы. Сборная Бразилии становилась чемпионом мира четыре раза, Аргентина — дважды. Больше никакой другой стране до сих пор чемпионат выигрывать не удавалось.

© РИА Новости / Елена Шестернина Сборные России и Китая играют в одной восьмой финала 7-го Чемпионата мира слепых в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Сборные России и Китая играют в одной восьмой финала 7-го Чемпионата мира слепых в Мадриде

Из 16 стран — шесть новичков

В соревнованиях, которые проходят на стадионе колледжа Sagrado Corazón, принимают участие рекордное число стран — 16. Среди новичков, помимо России, — Мексика, Мали, Коста-Рика, Таиланд и Иран.

В российской команде игроки разного возраста — от 19 до 38 лет — из Йошкар-Олы, Москвы и Московской области. Евгений Шелаев занимается футболом последние восемь лет — до этого не играл. "Я учился в школе-интернате, и там играли только те, кто хорошо видел", — говорит 24-летний Евгений. Он живет в Москве и не видит с рождения — передалось по наследству от матери.

Зрители во время спектакля с закрытыми глазами. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Уткин
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Трудности перевода: как незрячие смотрят кино
После школы поступил в Московский государственный университет физической культуры, но бросил. Какое-то время работал — занимался бета-тестированием в области IT-технологий, он не исключает, что может вернуться в эту профессию. "Пока здоровье позволит, буду заниматься спортом, он отнимает очень много времени. Потом посмотрим. Может, вернусь в IT", — говорит футболист. Как чемпион Европы он получает стипендию, на которую и живет. "Придется следующий чемпионат тоже выигрывать — чтобы деньги были", — смеется Шелаев. Мечта — приобрести собственную квартиру.

В 2015 году, став серебряными призерами чемпионата Европы, команда получила путевку на участие в Паралимпийских Играх в Рио 2016 года, однако из-за отстранения России от членства в Международном паралимпийском комитете не смогла принять в них участие. "К сожалению, ребята не смогли принять в участие в Паралимпиаде. Но все это время они тренировались. И большое спасибо Международной федерации спорта слепых (IBSA), которая приняла непростое решение не приостанавливать членство России в IBSA, и наши спортсмены, в том числе футболисты, все это время могли принимать участие в соревнованиях", — сказал РИА Новости президент Федерации спорта слепых России, вице- президент Всероссийского общества слепых, член Исполнительного комитета IBSA Лидия Абрамова.

© РИА Новости / Елена Шестернина Сборные России и Китая играют в одной восьмой финала 7-го Чемпионата мира слепых в Мадриде
© РИА Новости / Елена Шестернина
Сборные России и Китая играют в одной восьмой финала 7-го Чемпионата мира слепых в Мадриде

Тишина! Идет игра

Испания уже во второй раз проводит чемпионат мира по футболу среди слепых, впервые она принимала соревнования в 2000 году в Херес-де-ла-Фронтера (автономное сообщество Андалусия). Пиренейский полуостров — родина этого вида спорта, в 1986 году в Испании прошел первый национальный чемпионат. Через 12 лет состоялся первый чемпионат мира. В 2004 году футбол слепых был включен в программу Паралимпийских игр в Афинах.

Волонтеры провели для незрячих тактильную выставку
© РИА Новости / Евгений Биятов
Волонтеры провели для незрячих тактильную выставку
Правила игры особенные. Площадка размером 40 на 20 метров окружена бортиками. В матче — два тайма по 20 минут с перерывом. В каждой команде по четыре полевых игрока и вратарь. Кроме того, есть ассистенты, которые стоят за воротами соперников и подсказывают игрокам местонахождение ворот. Игроки играют в плотных черных повязках на глазах. Мяч яркого цвета, тяжелее обычного, внутри него находится трещотка, которая издает звук при движении. Зрители на матче должны соблюдать тишину — чтобы не мешать игрокам.

Финал чемпионата пройдет в Мадриде 17 июня.

© РИА Новости / Елена ШестернинаЛидия Абрамова, президент Федерации спорта слепых России, вице президент Всероссийского общества России, член Исполнительного комитета Международной федерации спорта слепых
© РИА Новости / Елена Шестернина
Лидия Абрамова, президент Федерации спорта слепых России, вице президент Всероссийского общества России, член Исполнительного комитета Международной федерации спорта слепых
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