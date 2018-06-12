Международный уголовный суд временно освободил бывшего вице-президента ДРК

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Судебная палата Международного уголовного суда (МУС) приняла решение о временном освобождении президента Демократической Республики Конго (ДРК) Жан-Пьера Бембы, ранее обвиненного в военных преступлениях и преступлениях против человечности, сообщается на сайте суда.
В частности, вице-президенту ДРК необходимо воздерживаться от публичных заявлений по этому делу, не менять адрес без предварительного уведомления, не связываться со свидетелями и полностью выполнять постановления властей, связанных с расследованием.
Отмечается, что решение было принято после того, как Апелляционная палата МУС на прошлой неделе сняла с Бембы обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
В марте 2017 года он был приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинениям в военных преступлениях во время конфликта в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2002-2003 годах. Тогда суд постановил, что Бемба позволил "Движению за освобождение Конго" (Movement for the Liberation of Congo — MLC), во главе которого он находился, совершать зверские преступления против мирных граждан в соседней ЦАР. Затем суд добавил к приговору еще один год за подкуп свидетелей.
Прокуроры полагают, что Бемба как "военный руководитель" MLC знал о совершаемых его отрядами преступлениях, однако не принял мер для их прекращения.
Бемба был арестован бельгийскими властями в пригороде Брюсселя в мае 2008 года и передан в руки международного правосудия в Гааге.