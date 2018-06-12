Глава МВД Франции пригласил испанского и итальянского коллег в Париж

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости. Глава МВД Франции Жерар Коллон пригласил испанского и итальянского коллег Фернандо Гранде-Марласка и Маттео Сальвини приехать в Париж в ближайшие дни для углубления диалога, сообщается в пресс-релизе французского министра внутренних дел.

Отмечается, что Коллон во вторник провел телефонные переговоры со своими коллегами.

"В разговоре с испанским коллегой Коллон подчеркнул важность продолжения тесного франко-испанского сотрудничества по вопросам безопасности, борьбы с терроризмом, борьбы с незаконными миграционными потоками", — говорится в сообщении МВД Франции.

В ходе переговоров с Сальвини Коллон отметил работу Италии и других европейских стран по разрешению миграционного кризиса.

"Министр внутренних дел Франции пригласил своих коллег приехать в Париж в ближайшие дни для углубления диалога по ряду вопросов", — говорится в коммюнике.