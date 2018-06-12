Эстония купит у Франции ракеты для ПЗРК Mistral

ТАЛЛИН, 12 июн — РИА Новости. Центр оборонных инвестиций при военном ведомстве Эстонии подписал во вторник договор о покупке ракет для ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс) Mistral на сумму в 50 миллионов евро, сообщила пресс-служба Минобороны в социальной сети Twitter.

"Договор заключен с французским производителем вооружений компанией MBDA. Его подписали директор центра инвестиций, полковник Рауно Сирк и вице-президент MBDA Дидье Филипп. В соответствии с соглашением, эстонская сторона в период с 2020 по 2027 годы приобретет ракеты Mistral и оборудование для обучения на общую сумму в 50 миллионов евро", — говорится в сообщении.

Силы обороны Эстонии заключили контракт на поставку ПЗРК Mistral в 2007 году. Первые комплексы поступили в Эстонию в 2009 году. Стоимость сделки составила тогда около 65 миллионов евро.

Mistral — переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника, который был разработан во Франции. В 1987 году был принят на вооружение сухопутных войск Франции. Система управления: инфракрасная пассивная головка самонаведения.

В 2000 году принят на вооружение и поставляется вооруженным силам Франции и на экспорт — усовершенствованный вариант ПЗРК Mistral 2. Обе модификации стоят на вооружении 30 стран мира.