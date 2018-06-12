Британские парламентарии остались недовольны показаниями спонсора Brexit

ЛОНДОН, 12 июн — РИА Новости, Мария Табак. Глава комитета по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ палаты общин британского парламента Дэмиан Коллинз остался неудовлетворен ответами основателя и главного спонсора кампании за Brexit Leave.EU Аррона Бэнкса и директора по коммуникациям кампании Энди Уигмора.

Бэнкс и Уигмор во вторник три с лишним часа отвечали на вопросы депутатов, однако в конце Бэнкс прервал парламентариев, заявив, что у него запланирована встреча, на которую он не хочет опаздывать.

"Господин Бэнкс и господин Уигмор сами публично признались, что они часто лгут, преувеличивают, неправильно высказываются и недопонимают. Так что комитету трудно понять, должны ли мы всерьез принимать их ответы касательно обмена и злоупотребления данными, финансирования кампании и их встреч с высокопоставленными российскими чиновниками. Они обвиняют других свидетелей, выступавших в комитете, в бесчестности, хотя сами признают противоречия в их собственных показаниях", — говорится в заявлении Коллинза, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"Наше расследование призвано установить истину по этим вопросам, представляющим собой интерес для общества. Мы напишем им с просьбой прояснить ряд вопросов, возникших во время их показаний, и вопросов к письменным свидетельствам господина Уигмора", — отметил Коллинз.

Комитет 8 июня объявил, что допросит 12 июня Бэнкса в рамках расследования под названием "Фейковые новости". Комитет намеревался выяснить у Бэнкса и его коллеги по Leave.EU о связях с аналитической компанией Cambridge Analytica, а также о возможных злоупотреблениях при использовании данных Leave.EU и другими организациями.

В минувшее воскресенье в Sunday Times вышла статья, в которой Бэнкс в очередной раз обвинялся в связях с Россией. В частности, он трижды встречался с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко, тогда как раньше говорил лишь об одном обеде. Бэнкс в ответ заявил, что обсуждал с послом Brexit, но предположения о том, что он получал от России деньги, назвал "непристойной чушью".

Во вторник на слушаниях Бэнкс подтвердил, что провел несколько встреч с представителями Cambridge Analytica, но эти встречи ни на что не повлияли. Также он сообщил, что в его встречах с российским послом в Лондоне ничего предосудительного нет. Уигмор, в свою очередь, заявил, что единственная информация, которую он передал российскому послу — это контакт команды новоизбранного президента США Дональда Трампа.