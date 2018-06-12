Макрон и Роухани провели телефонные переговоры по СВПД

ПАРИЖ, 12 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил со своим иранским коллегой Хасаном Роухани ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), сообщает во вторник Елисейский дворец.

"Президент Республики напомнил о желании Франции, Великобритании, ФРГ, России и КНР продолжать реализовывать венское соглашение по иранскому атому во всех его измерениях", — написано в коммюнике.

Там отмечается, что "Макрон проинформировал президента Роухани о ведущейся работе". "Он выразил пожелание, чтобы Иран, со своей стороны, выполнял обязательства без какой-либо двусмысленности", — сообщают в канцелярии президента.

"Президент республики также предложил в ответ на просьбу Ирана провести встречу совместной комиссии по венскому соглашению на министерском уровне в ближайшие недели", — отмечается в заявлении.

Вместе с тем Макрон "напомнил о предложении по расширенному соглашению, которое позволит урегулировать ситуацию в регионе и восстановить доверие".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.