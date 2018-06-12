БЕЛГРАД, 12 июн — РИА Новости. Македония будет называться Республика Северная Македония, заявил на специальной пресс-конференции во вторник премьер-министр страны Зоран Заев.

Во вторник Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас провели телефонный разговор. Как сообщил РИА Новости источник в греческом правительстве, стороны достигли соглашения по конституционному названию Республики Македонии, что открывает путь к вступлению Скопье в Евросоюз и НАТО. Ципрас позже заявил, что со Скопье достигнуто "хорошее соглашение" по конституционному названию Республики Македонии, о чем он проинформировал президента Греции Прокописа Павлопулоса.

"Уважаемые сограждане, у нас есть историческое решение. <…> Название Республика Северная Македония с переводом на все языки для повсеместного употребления", — заявил глава правительства. Трансляция выступления велась на македонских телеканалах.

Премьер добавил, что договор предстоит подписать греческому и македонскому правительству, а затем ратифицировать в парламенте. Заев уточнил, что потребуется внесение поправки в конституцию страны. Осенью гражданам республики предстоит референдум по вопросу утверждения названия.

Он особенно подчеркнул, что идентичность — "македонцы" — и название "македонский язык" сохранены.

Ранее Заев проинформировал о достигнутой договоренности главу крупнейшей оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ Христиана Мицкоски. Политические оппоненты премьера и его правящего Социал-демократического союза (СДСМ) взяли время на подготовку официального заявления.

Полную поддержку действиям премьера и правительства во вторник выразил его главный коалиционный партнер — партия албанцев Македонии ДУИ.

Спор о названии между двумя странами, продолжавшийся 25 лет, мешал приему Македонии в НАТО и Евросоюз. Греция требовала изменить название соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония. Скопье ожидает получения даты начала переговоров о вступлении в ЕС в июне и приглашения в НАТО в июле.