ЕС усовершенствует базу данных "шенгена" для усиления контроля за въездом

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Власти ЕС договорились усовершенствовать функционирование базы данных шенгенских виз, установив, в частности, обязанность вносить в систему всю имеющуюся информацию о запрете на въезд в отношении иностранных граждан, сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.
"Мы делаем систему "умнее", например, благодаря запуску автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев ранее в этом году, и в будущем это будет главной основной совместимости информационных систем ЕС", — заявил еврокомиссар по союзу безопасности Джулиан Кинг, чьи слова приводятся в сообщении.
Предусматривается, в частности, что будет введена новая категория оповещения о "решениях по возвращению", принимаемых в отношении незаконно пребывающих граждан из третьих стран. Национальные власти также будут обязаны создавать систему оповещения в случаях, связанных с террористическими преступлениями.
Также совершенствуется порядок обеспечения запретов на въезд: теперь будет обязательным вводить в систему "любые запреты на въезд, выданные в отношении граждан третьих стран, препятствующие их въезду в Шенгенскую зону", дополняется в сообщении.
Изменения позволят также более эффективно использовать отпечатки пальцев, отпечатки ладоней и изображения лиц для идентификации граждан, въезжающих в Шенгенскую зону. Модернизация также направлена на обеспечение полной совместимости системы с другими системами ЕС в сфере миграции, управления границами и безопасности. В частности, Европол получит доступ ко всем категориям оповещения в шенгенской базе данных, заключили в ЕК.