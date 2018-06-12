ЕС усовершенствует базу данных "шенгена" для усиления контроля за въездом

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости. Власти ЕС договорились усовершенствовать функционирование базы данных шенгенских виз, установив, в частности, обязанность вносить в систему всю имеющуюся информацию о запрете на въезд в отношении иностранных граждан, сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии.

"Европейским парламентом и Советом ЕС было достигнуто политическое соглашение по предложениям комиссии об укреплении Шенгенской информационной системы… Усиленная система поможет пограничникам лучше контролировать, кто пересекает границы ЕС", — говорится в сообщении.

"Мы делаем систему "умнее", например, благодаря запуску автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев ранее в этом году, и в будущем это будет главной основной совместимости информационных систем ЕС", — заявил еврокомиссар по союзу безопасности Джулиан Кинг, чьи слова приводятся в сообщении.

Предусматривается, в частности, что будет введена новая категория оповещения о "решениях по возвращению", принимаемых в отношении незаконно пребывающих граждан из третьих стран. Национальные власти также будут обязаны создавать систему оповещения в случаях, связанных с террористическими преступлениями.

Кроме того, национальные органы смогут выдавать предупредительные сигналы о лицах, нуждающихся в защите, например, детях, в дополнение к существующим оповещениям о пропавших без вести лица, добавили в ЕК.

Также совершенствуется порядок обеспечения запретов на въезд: теперь будет обязательным вводить в систему "любые запреты на въезд, выданные в отношении граждан третьих стран, препятствующие их въезду в Шенгенскую зону", дополняется в сообщении.

Изменения позволят также более эффективно использовать отпечатки пальцев, отпечатки ладоней и изображения лиц для идентификации граждан, въезжающих в Шенгенскую зону. Модернизация также направлена на обеспечение полной совместимости системы с другими системами ЕС в сфере миграции, управления границами и безопасности. В частности, Европол получит доступ ко всем категориям оповещения в шенгенской базе данных, заключили в ЕК.