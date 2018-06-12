В Италии в этом году число нелегальных мигрантов снизилось на 78%

БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Италию морским путем из стран Африки и Ближнего Востока, в этом году снизилось на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщил во вторник еврокомиссар по вопросам миграции, гражданства и внутренних дел Димитрис Аврамопулос.

"Прибытие (нелегальных мигрантов) в Италию снизилось на 78% по сравнению с прошлым годом. На данный момент (насчитывается)12 тысяч прибывших по сравнению с 90 тысячами в прошлом году", — сказал Аврамопулос, отвечая на вопросы журналистов.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока.

По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добрались 171 тысяча человек. Больше всего беженцев приняла Италия.