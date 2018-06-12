БРЮССЕЛЬ, 12 июн — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини считает, что развал договоренностей с Ираном по атому привел бы к спирали ядерного распространения в регионе и риску скатывания в конфликт.
По ее словам, следует осознавать, с какими последствиями можно столкнуться, если завтра соглашения не станет.
"Регион может войти в спираль ядерного нераспространения, а мы знаем этот регион, мы знаем конфликтность в регионе, и некоторые из вас были правы, риск соскальзывания в масштабный конфликт реален", — заявила она, вновь отметив важность усилий по сохранению Ирана в соглашении.
Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.