Советник Трампа извинился за высказывание о Трюдо

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Директор управления торговой и производственной политикой Белого дома Питер Наварро извинился за адресованное премьер-министру Канады Джастину Трюдо высказывание о том, что "ему уготовано место в аду", сообщается в Twitter главы вашингтонского бюро газеты Wall Street Journal Джеральда Сейба.

Ранее Наварро в эфире телепрограммы Fox News Sunday заявил, что зарубежным лидерам, которые проводят нечестную дипломатию в отношениях с президентом США Дональдом Трампом, "уготовано место в аду".

"Позвольте мне исправить сделанную мной ошибку… Донося ту мысль, я использовал некорректные выражения", — приводит Сейб слова Наварро.

В воскресенье главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ударил США "ножом в спину".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США не поддерживают итоговое коммюнике, которое было принято по итогам саммита G7 в Канаде. В своем микроблоге в Twitter Трамп объяснил, что такое решение он принял из-за ряда высказываний канадского премьера о том, что "пошлины США были своего рода оскорбительными", и он "не даст сесть себе на шею".

Пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад заявил, что премьер Канады отрицает, что он назвал введенные США пошлины на импорт стали и алюминия "оскорбительными" после отъезда Трампа из Канады в Сингапур.

Саммит "Большой семерки" проходил 8-9 июня в канадской провинции Квебек. Ранее о том, что коммюнике согласовано всеми странами, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Позднее документ был обнародован. Незадолго до саммита G7 Трамп ввел ввозные пошлины на сталь и алюминий из ЕС и Канады, что вызвало критику в его адрес.