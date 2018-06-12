Евродепутаты из-за энергосбоя четыре часа провели в заблокированном поезде

БРЮССЕЛЬ, 12 июн – РИА Новости, Александр Шишло. Депутаты и сотрудники Европарламента провели более четырех часов в блокированном скоростном поезде Thalys, движение которого было остановлено в результате проблемы с электроснабжением, сообщил РИА Новости источник в ЕП.

Европарламентарии ехали из Брюсселя в Страсбург для участия в очередной пленарной сессии ассамблеи.

"Из-за проблемы с электроснабжением поезд-экспресс, на котором ехали депутаты и персонал Европарламента, был блокирован в течение более четырех часов", — сказал собеседник агентства. Обычное время в пути на железнодорожном маршруте из административного центра Евросоюза в столицу Эльзаса составляет около четырех часов.

Частые переезды европарламентариев неоднократно подвергались критике. По этой причине в европейской прессе ЕП зачастую называют "передвижным цирком". Этого сравнения ассамблея удостоилась из-за того, что депутаты и персонал ассамблеи один раз в месяц выезжают из штаб-квартиры в Брюсселе на сессию в Страсбург.

Европейские "зеленые" утверждают, что эти переезды негативно сказываются на состоянии окружающей среды. Сторонники проведения всех заседаний Европарламента исключительно в бельгийской столице заверяют, что это позволит бюджету ЕС ежегодно экономить до 200 миллионов евро.